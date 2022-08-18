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بعد الجفاف.. مقتل 9 ومحاصرة 45 ألف شخص في عواصف قاتلة تجتاح أوروبا
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دولي

بعد الجفاف.. مقتل 9 ومحاصرة 45 ألف شخص في عواصف قاتلة تجتاح أوروبا

بعد الجفاف.. مقتل 9 ومحاصرة 45 ألف شخص في عواصف قاتلة تجتاح أوروبا
١٢:٤٠:٤٥ ص، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قتل تسعة أشخاص على الأقل أمس الخميس، بسبب عواصف شديدة ضربت أوروبا خلال فصل الصيف.

وكشف مسؤولون إقليميون في بيان عن أن 12 شخصا أصيبوا خلال العواصف، أحدهما حالته خطرة. كما تمت الإشارة إلى أن العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن 45 ألف شخص.

وفي النمسا توفي طفلان إثر سقوط عدة أشخاص في بحيرة في مقاطعة كارينثيا؛ وتعرض نحو 10 أشخاص لإصابات؛ كما أفاد مسؤولون فرنسيون بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في جزيرة كورسيكا.

وكشفت سكك حديدي النمسا عن توقف حركة القطارات في ولايات ستيريا وكارينثيا وشرق تيرول بعد عطل في مولد كهرباء السكة الحديدية بسبب العواصف.

فيما اجتاحت عواصف عنيفة مناطق أخرى من فرنسا، حيث غمرت المياه شوارع في مارسيليا وكاسيس القريبة في وقت متأخر الأربعاء، حسبما أظهرت لقطات مصورة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الخميس أن شخصين لقيا حتفهما في ظل هبوب عواصف قوية في منطقة توسكاني بإيطاليا.

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الجفاف في أوروبا حركة القطارات عواصف قاتلة محاصرة 45 ألف شخص

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