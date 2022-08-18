الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

«الهيئة الملكية»: دعم اجتماعي وقانوني للفئات المستهدفة ضمن مشروع تطوير العشوائيات
اندلاع حريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة بيلغورود في روسيا
روسيا تنقل صواريخ أسرع من الصوت إلى كالينينجراد
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في وفيات ومصابي الحرائق
قد يكون أجمل ما ستشاهده .. فيديو إنساني مؤثر بطله طفلان
انفجارات بقاعدة عسكرية روسية في القرم جراء هجوم بمسيرات أوكرانية

محليات

«الهيئة الملكية»: دعم اجتماعي وقانوني للفئات المستهدفة ضمن مشروع تطوير العشوائيات

«الهيئة الملكية»: دعم اجتماعي وقانوني للفئات المستهدفة ضمن مشروع تطوير العشوائيات
١١:٥٣:٣٩ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة أن البعد الإنساني في تقديم الدعم للفئات المستهدفة ضمن مشروع تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة.

وعلى الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ كشفت في إنفوجراف توضيحي كل من:

السكن الملائم:
ـ سكن مجاني مؤقت
ـ تعويض الملاك القاطنين في العشوائيات
ـ خيارات إيجار مدعومة

الدعم الاجتماعي:
ـ دعم اجتماعي مؤقت
ـ دعم اجتماعي طويل الأمد للأسر الضمانية

التصحيح القانوني:
ـ منح فرصة للفئات المستحقة لتصحيح أوضاعهم القانونية بحسب الاشتراطات والمعايير المطلوبة

الاندماج الاجتماعي:
ـ دعم الوصول إلى سكن مؤقت ميسور التكلفة حسب معايير واضحة
ـ الاهتمام الخاص بكبار السن وأصحاب الهمم والمرضى من خلال استكمال توفير الدعم الاجتماعي.

الكلمات الدلالية:
الفئات المستهدفة الهيئة الملكية دعم اجتماعي وقانوني مشروع تطوير العشوائيات

مواد ذات صلة

المزيد
«الجوازات»: 23 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» و«مقيم» خلال عام

«الجوازات»: 23 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» و«مقيم» خلال عام

منذ 4 سنوات
مسؤول طبي بمطار جدة يكشف التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا»

مسؤول طبي بمطار جدة يكشف التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا»

منذ سنتين
بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوضح طرق التعافي ومدة الإصابة بـ«كورونا»

بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوضح طرق التعافي ومدة الإصابة بـ«كورونا»

منذ سنتين
توقعات طقس الأحد.. أمطار غزيرة و«ضباب» على 12 منطقة

توقعات طقس الأحد.. أمطار غزيرة و«ضباب» على 12 منطقة

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *