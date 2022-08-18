«الهيئة الملكية»: دعم اجتماعي وقانوني للفئات المستهدفة ضمن مشروع تطوير العشوائيات

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة أن البعد الإنساني في تقديم الدعم للفئات المستهدفة ضمن مشروع تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة.

وعلى الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ كشفت في إنفوجراف توضيحي كل من:

السكن الملائم:

ـ سكن مجاني مؤقت

ـ تعويض الملاك القاطنين في العشوائيات

ـ خيارات إيجار مدعومة

الدعم الاجتماعي:

ـ دعم اجتماعي مؤقت

ـ دعم اجتماعي طويل الأمد للأسر الضمانية

التصحيح القانوني:

ـ منح فرصة للفئات المستحقة لتصحيح أوضاعهم القانونية بحسب الاشتراطات والمعايير المطلوبة

الاندماج الاجتماعي:

ـ دعم الوصول إلى سكن مؤقت ميسور التكلفة حسب معايير واضحة

ـ الاهتمام الخاص بكبار السن وأصحاب الهمم والمرضى من خلال استكمال توفير الدعم الاجتماعي.