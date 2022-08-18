روسيا تنقل صواريخ أسرع من الصوت إلى كالينينجراد

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت روسيا أنها بدأت في نقل صواريخ أسرع من الصوت إلى جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق، في استعراض للقوة في المنطقة الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث طائرات عسكرية من طراز ميج -31 حملت الصواريخ من طراز كينجال جو- سطح تتمركز في قاعدة تشكالوفسك الجوية كـ “إجراء إضافي للردع الاستراتيجي”.

وتقع كالينينجراد بين بولندا وليتوانيا عضوتي الاتحاد الأوروبي (أكثر من 1000 كيلومتر من موسكو).

وتحلق صواريخ كينجال الجوالة بسعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت، فيما تظل قابلة للتوجيه وتحلق على مدى 2000 كيلومتر. ويمكن تسليحها بشكل تقليدي أو برأس نووي.

ويندرج الصاروخ كينجال تحت أنظمة الأسلحة المتقدمة التي أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين. وذكرت روسيا في مارس الماضي أنها أطلقت صاروخ كينجال على هدف عسكري بدقة متناهية.