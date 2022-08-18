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قد يكون أجمل ما ستشاهده .. فيديو إنساني مؤثر بطله طفلان
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منوعات

قد يكون أجمل ما ستشاهده .. فيديو إنساني مؤثر بطله طفلان

قد يكون أجمل ما ستشاهده .. فيديو إنساني مؤثر بطله طفلان
١١:٢١:٥٠ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصفوه بأنه من أجمل ما يمكن أن تشاهده، يوثق “حالة إنسانية” بطلها طفلان.

وأظهر الفيديو ما يمكن أن يُطلق عليه “براءة الأطفال” بشكل تلقائي، حيث ظهر طفل يعمل على مسح السيارات المتوقفة في إشارات المرور.

وبينما كان الطفل يمسح زجاج سيارة متوقفة بداخلها طفل يلهو مع لعبته وقف الطفل الآخر ينظر إليه بتأثر.

فما كان من الطفل داخل السيارة إلا أن فتح زجاج السيارة وأعطاه اللعبة، ثم قام الطفل الأول بجلب كيس يحوي على نوع ما من الأطعمة وتقاسم الطفلان الأكل به في مشهد إنساني رائع.

وحاز الفيديو على ما يقرب من 15 مليون مشاهدة في ساعات، بسبب إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معه.

الكلمات الدلالية:
براءة الاطفال طفل مشهد انساني منوعات

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