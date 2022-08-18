اندلاع حريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة بيلغورود في روسيا

تواصل – وكالات:

أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إجلاء المدنيين من قريتين في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة والأسلحة.

وأوضح غلادكوف في بيان نشره على “تيليغرام”: “اندلع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية تيمونوفو بضواحي مدينة فالويسكي.

وتابع المسؤول الروسي، أنه وفقا لأحدث البيانات، لم تقع إصابات، ولا يوجد ضحايا، بينما يتم إجلاء سكان قريتي تيمونوفو وسولوتي إلى مسافة آمنة.

وقال إن جميع الأجهزة المختصة تعمل في مكان الحادث، ويتم الكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.

يذكر أن قوات كييف قصفت بشكل متكرر الأراضي الروسية الحدودية. مثل مقاطعة بريانسك وكورسك وبيلغورود وجمهورية شبه جزيرة القرم.