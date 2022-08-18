الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«المرور»: ضبط قائد مركبة اصطدم بأخرى وتسبب في ارتطامها بشاحنة
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محليات

«المرور»: ضبط قائد مركبة اصطدم بأخرى وتسبب في ارتطامها بشاحنة

«المرور»: ضبط قائد مركبة اصطدم بأخرى وتسبب في ارتطامها بشاحنة
١٠:٠٨:٥٨ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الخميس، ضبط قائد مركبة اصطدم بأخرى مما تسبب في انحرافها وارتطامها بشاحنة.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن مرور منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يصطدم بمركبة أخرى ما أدى إلى انحرافها وارتطامها بشاحنة متوقفة والهروب من موقع الحادث”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
المرور حادثة تصادم شاحنة مركبة

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