الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الداخلية» توقع عددا من المشاريع ضمن برنامج جودة الحياة
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«الداخلية» توقع عددا من المشاريع ضمن برنامج جودة الحياة

«الداخلية» توقع عددا من المشاريع ضمن برنامج جودة الحياة
١٠:٠٤:٢٦ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

وَقَّعَ مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية عقودًا لعدد من المشاريع للمديرية العامة للأمن العام ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مع عدد من شركات القطاع الخاص، شملت مبادرة تطوير منصة القضايا (أمن)، ومبادرة المراكز الرائدة، ومبادرة تجهيز مراكز الشرط المتحركة (المتنقلة)، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

وأوضحَ معالي مدير الأمن العام أن مؤشرات الأمن التي حقَّقَتها الوزارة وانعكاسها إيجابًا على جودة الحياة في المملكة لم تكن لتتم لولا الدعم السخي من خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، ومتابعة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيرِ الداخلية.

وحضرَ التوقيع الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر ومدير عام مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية سلطان المطيري.

الكلمات الدلالية:
الحرمين الشريفين جودة الحياة عبدالله البسامي وزارة الداخلية

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