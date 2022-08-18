أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الخميس

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية.. المزيد هنا :

«طيران الإمارات» تعلن تعليق جميع رحلاتها مع هذه الدولة وتكشف السبب

قررت شركة طيران الإمارات تعليق جميع رحلاتها من وإلى نيجيريا، كاشفة في بيان لها الأسباب التي دفعتها لهذا القرار.. المزيد هنا :

توجيه عاجل من النيابة العامة في واقعة تعنيف امرأة بحفر الباطن

وجهت النيابة العامة، اليوم الخميس، باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية في واقعة تعرض امرأة للتعنيف.. المزيد هنا :

فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات (رجال)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.. المزيد هنا :

“المرور”: 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر “أبشر”

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة.. المزيد هنا :

ضبط 2 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جدة

جحت أمانة محافظة جدة، في ضبط أكثر من 2 طن من المنتجات الغذائية المجمدة منتهية الصلاحية.. المزيد هنا :

زيادة حالات الطلاق بعد التقاعد.. هذه أبرز أسباب “خراب البيوت”

ربما تكون ظاهرة الطلاق بعد التقاعد ليست جديدة على المجتمع، لكنها تزايدت بشكل لافت.. المزيد هنا :

أمير جازان بالنيابة يعفي مسؤولين ويحيل المتسببين في تحويل مجاري الأودية للنيابة العامة

أصدر أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، قرارات بإعفاء رئيس وأعضاء لجنتي مراقبة الأراضي.. المزيد هنا :

ما الإجراء المتبع حال انتهاء صلاحية المستند المرفق؟.. حساب المواطن يوضح

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه حال انتهاء المستند بعقد الإيجار يلزمك حذفه من خلال التوجه إلى حسابك.. المزيد هنا :

عاجل.. النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي امتهن الاحتيال المالي بسرقة 6 ملايين ريال

أعلنت النيابة العامة، أنه تم إيقاف تشكيل إجرامي امتهنوا الاحتيال المالي بسرقة أكثر من ستة ملايين ريال.. المزيد هنا :