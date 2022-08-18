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«تراتيل الصحراء».. برنامج يستهدف رعاة الأغنام لتعليمهم القرآن الكريم في محافظة بيشة (فيديو)
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«تراتيل الصحراء».. برنامج يستهدف رعاة الأغنام لتعليمهم القرآن الكريم في محافظة بيشة (فيديو)

«تراتيل الصحراء».. برنامج يستهدف رعاة الأغنام لتعليمهم القرآن الكريم في محافظة بيشة (فيديو)
٠٩:٤٦:٠٥ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بيشة برنامج “تراتيل الصحراء” بهدف تعليم القرآن الكريم لرعاة الأغنام في المحافظة.

وعلى شاشة قناة الإخبارية، كشف المذيع خالد الربعي عن تفاصيل البرنامج، مؤكدا أنه ما بين معلم ومتعلم على مائدة أقدس كتاب، القرآن الكريم، والتزاما لنهج النبي الكريم الذي قال (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

وأشار الربعي إلى انطلاق رحلة شبه يومية هدفها الأسمى تعليم رعاة الغنم في صحاري بيشة كتاب الله، ليكون القرآن أنيسهم في الصحراء؛ ويستشعر آياته ويتلوه حق تلاوته، وهي رسالة تستهدف الرعاة وسكان البادية بهدف تصحيح قراءة وحفظ سورة الفاتحة وقصار السور.

وأوضح صلاح الغامدي، رئيس جميعة مشكاة لتحفيظ القرآن في بيشة؛ خلال ظهوره على شاشة القناة أن تعليم القرآن لجميع شرائح المجتمع، ومن الشرائح البعيدة عنا شريحة الرعاة، لأنهم مشغولون طول اليوم في أعمالهم، وليس باستطاعتهم النزول إلى البلد لكي يتعلموا.

فيما ختم الربعي لقاءه الجميل بأنه من خلال برنامج “تراتيل الصحراء” فإن منسوبي جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بيشة وهبوا أنفسهم للقرآن الكريم وبذلوا أوقاتهم لنشر أنواره، خصوصا مع هذه الأجواء الحارة.

يسعون في نشر الهدى بعزيمة        وقادة وتطلع وإباء

لهم المهابة والجلالة والنهى        وفضائل جلت على الإحصاء

الكلمات الدلالية:
تراتيل الصحراء خيركم من تعلم القرآن رعاة الأغنام شرائح المجتمع محافظة بيشة

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