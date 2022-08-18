عواصف تضرب إيطاليا وفرنسا. . قتلى وإجلاء العشرات

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أكدت سلطات إقليم توسكانا الإيطالي سقوط قتلى، اليوم الخميس، وإجلاء 100 آخرين، وقالت السلطات الفرنسية أن العواصف العنيفة خلفت خمسة ضحايا في جزيرة كورسيكا الواقعة في البحر المتوسط.

وأوضحت السلطات الإيطالية، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيبة أربعة آخرون، جراء سقوط أشجار في موقع تخييم على الشاطئ في مارينا دي ماسا، بينما نُقل أربعة آخرون إلى المستشفى في بلدة بارغا، وفقا لموقع “توسكانا ان ديريتا” المحلي.

في سياق متصل، أعدّت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أماكن ايواء طارئة في المدارس والصالات الرياضية لمن أُجبروا على ترك منازلهم بعدما اجتاحت الرياح العاتية والأمطار المنطقة الممتدة من الساحل إلى فلورنسا السياحية، ممّا أسفر عن مقتل رجل في لوكا وامرأة في كارارا.

كما أعلنت السلطات الفرنسية مقتل 5 أشخاص جراء العواصف العنيفة المصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 224 كيلومترا في الساعة في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما.