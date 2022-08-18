الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الله لطيف بعباده».. انهيار مبنى حكومي على الموظفين في الكويت ونجاتهم في اللحظات الأخيرة (فيديو)
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دولي

«الله لطيف بعباده».. انهيار مبنى حكومي على الموظفين في الكويت ونجاتهم في اللحظات الأخيرة (فيديو)

«الله لطيف بعباده».. انهيار مبنى حكومي على الموظفين في الكويت ونجاتهم في اللحظات الأخيرة (فيديو)
٠٨:٥٦:٣٧ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

” لكل أجل كتاب” و “الله لطيف بعباده”، تنطبق كلمات الله عز  وجل على ما حدث اليوم الخميس عندما نجا موظفون في مبنى حكومي بالكويت من موت محقق قبل لحظات من انهيار سقف المبنى بالكامل.

وقبيل سقوط سقف مبنى إدارة مرور الجهراء، نبّه أحد الموظفين زملائه إلى ضرورة إخلاء المبنى فورًا، وفور خروجهم سقط السقف بشكل مفاجئ.

وأظهر فيديو نشره حساب “المجلس” على موقع “تويتر”، انهيار سقف صالة المراجعين في المبنى بشكل كلي، وسقط أرضا بعد لحظات من خروج المراجعين والموظفين من المبنى.

وقال موثق الفيديو إنه أمر بإخلاء الصالة من المراجعين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، وهو ما أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع، حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى.

فيما  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بفتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.

 

الكلمات الدلالية:
الكويت انهيار سقف مبنى حكومى مرور الجهراء

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