الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تساقط حبات برد كبيرة وغير مألوفة في تهامة  (فيديو)
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محليات

تساقط حبات برد كبيرة وغير مألوفة في تهامة  (فيديو)

تساقط حبات برد كبيرة وغير مألوفة في تهامة  (فيديو)
٠٨:٣٩:٠٩ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط حبات البرد بأحجام غير مألوفة على تهامة.

المقطع المتداول، وثق تساقط البرد بأحجام كبيرة غير مألوفة في تهامة شمال أحد المسارحة عصر اليوم الخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة، منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

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أحد المسارحة البرد تساقط البرد تهامة

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