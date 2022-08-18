«طيران الإمارات» تعلن تعليق جميع رحلاتها مع هذه الدولة وتكشف السبب

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قررت شركة طيران الإمارات تعليق جميع رحلاتها من وإلى نيجيريا، كاشفة في بيان لها الأسباب التي دفعتها لهذا القرار.

وقال متحدث باسم الشركة: إن “الناقلة حاولت بكافة السبل، مواجهة التحديات المستمرة المتمثلة في تحويل أموالها من نيجيريا، وبذلت جهوداً كبيرة لبدء حوار مع السلطات المختصة كي تبادر إلى التدخل والمساعدة في إيجاد حل قابل للتنفيذ. لكن كل تلك المحاولات ذهبت أدراج الرياح”.

وأضاف المتحدث في بيان للشركة،”: لذلك لم يبق أمام طيران الإمارات سوى اتخاذ القرار الصعب بتعليق جميع الرحلات من وإلى نيجيريا، اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، لكي تضع حداً لمزيد من الخسائر والتأثير على التكاليف التشغيلية التي لا تزال تتراكم في السوق”.

وتابع: ونحن إذ نبدي أسفنا لعملائنا على هذا الإجراء الذي اضطررنا لاتخاذه في هذه المرحلة، فإننا سوف نبذل أقصى جهودنا لمساعدة العملاء المتأثرين بترتيب إجراءات سفر بديلة حيثما أمكن ذلك.

وذكر أن “طيران الإمارات حريصة على خدمة نيجيريا، ونقل المسافرين النيجيريين للتجارة والسياحة إلى دبي، أوعبرها إلى شبكتنا الأوسع، التي تغطي أكثر من 130 وجهة في القارات الست، وإذا ما جدّت أي تطورات إيجابية في الأيام المقبلة فيما يتعلق بأموالنا المجمدة في نيجيريا، وهذا ما نأمله، فإننا سوف نعيد النظر في قرارنا”.