أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على فهد بن محمد العويضة والشيخ نايف بن عقاب

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على فهد بن محمد العويضة، والشيخ نايف بن عقاب بن محيا – رحمهما الله- وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيدين سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوو الفقيدين عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته داعين الله أن يجعلها في ميزان حسناته .