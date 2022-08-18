كل ما تريد معرفته عن هاتف HONOR 70 الجديد .. المواصفات والسعر وموعد الإطلاق

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يترقب عشاق الهواتف الذكية، إطلاق هاتف HONOR 70 الجديد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، والذي تسعى من خلاله شركة هونر لمنافسة أقوى الهواتف الذكية في العالم، بفضل مميزاته وسعره المنافس وقدرات الكاميرات الخارقة الخاصة بالهاتف، وأيضا سعة البطارية.

ويتميز هاتف HONOR 70 الجديد بوجود كاميرا عالية الجودة والدقة، حيث صرّحت شركة هونر رسميا إطلاق الهاتف الجديد في الصين، ومن المتوقع أن يتم تسوقه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، خلال أسابيع قليلة.

ووفقا لما أعلنته الشركة، عن مواصفات الهاتف الجديد، فتطمح الشركة، أن يكون هاتف HONOR 70 الجديد واحداً من أكثر الهواتف مبيعا وتطوراً في الفترة القادمة، بفضل مواصفاته القياسية.

مواصفات هاتف HONOR 70 الجديد:

ومن أبرز مواصفات وإمكانيات هاتف هونر 70 الجديد “HONOR 70” ما يلي:

• تصميم مميز حيث أنه يتميز بالتصميم الماسي ومحفور من الخارج في غطاء الهاتف ودقة الشاشة عالية من نوع OLED.

• معدل ترميز الهاتف وتحديثه يبلغ 120 هرتز ومعالج كوالكوم هو معالج الهاتف وهو Snapdragon 7 Gen.

• هاتف HONOR 70 الجديد يتميز بوجود كاميرا متطورة والتي من المتوقع أن تكون أفضل كاميرا من ناحية التصوير ودقته تبلغ 54 ميجا بيكسل بمستشعر جديد من شركة سوني.

• هاتف هاتف HONOR 70 الجديد يأتي ببطارية تعمل بقوة 4.800 مللي أمبير بتقنية شحن سريع تصل قدرته إلى حوالي 66 واط ومعالج الهاتف هو ميدياتك نوعه 8100 Dimensity .

• دقة الشاشة هي 2600 في 1200 بيكسل وكاميرا الهاتف ثلاثية العدسات دقتها 50+50+8 ميجا بيكسل والمستشعر مستوحى من شركة سوني العالمية.

سعة البطارية وألوان الهاتف

ووفقا لما أعلنته شركة هونر، فقد تم تم تجهيز هاتف HONOR 70 الجديد ببطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

بطارية الهاتف الجديد، توفر للمستخدم، تجربة شحن فائقة السرعة وفقا لمعيار SuperCharge، مما يتيح للمستخدمين شحن الجهاز في وقت قياسي من 3 إلى 60% خلال 20 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف هونر الجديد Honor 70، بـ 4 ألوان رائعة هي الأسود، والفضي الكريستالي، والأخضر الزمردي، والأبيض الثلجي، مقابل سعر يبدأ من 466 دولار (أي ما يعادل 8500 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي.

السعر المتوقع لهاتف HONOR 70

من المتوقع أن يكون سعر هاتف HONOR 70 الجديد في السوق العالمية للهواتف الذكية يبدأ من 405 دولار أمريكي لهاتف ذاكرة وصوله العشوائي 8 جيجا بايت و256 جيجا بايت بالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية.

أما بالنسبة لهاتف HONOR 70 الجديد بذاكرة تخزين 512 جيجا بايت و12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي فسعر الهاتف يبلغ 510 دولار أميركي حيث يختلف سعر الهاتف باختلاف سعته التخزينية.