جامعة جازان تتصدر تريند جوجل في المملكة.. كل ما تريد معرفته

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تصدر اسم جامعة جازان التريند ” الأكثر بحثًا” في عمليات بحث جوجل بالمملكة خلال الساعات الماضية.

وأظهرت عمليات البحث أن 20 ألف مستخدم بحثوا عن اسم الجامعة خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع تكريم رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أعضاء لجنة القبول بحضور عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.

قبول 11 ألف

جاء ذلك بسبب الجهود المتميزة التي بذلتها لجنة القبول بعمادة القبول والتسجيل في إنجاح خطة القبول لهذا العام.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن الجامعة استقبلت 23.663 طلبًا إلكترونيًّا، وتم قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في جميع تخصصات وأقسام الجامعة المختلفة ودرجاتها العلمية.

ماذا تعرف عن جامعة جازان

جامعة جازان هي إحدى جامعات المملكة التي تقدم العديد من التخصصات المتميزة التي تفيد المجتمع، وتدفع عجلة التنمية والتعليم إلى الأمام من خلال تقديم مجموعة من الكليات والتخصصات المتنوعة التي تناسب جميع الطلاب والطالبات الجامعيين.

وقد تأسست الجامعة بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 5 ذو الحجة 1426هـ الموافق 4 يناير 2006م، حيث تضمنت الجامعة عدة تخصصات منها الطب والحاسوب والهندسة ونظم المعلومات وغيرها من التخصصات العلمية والتطبيقية.

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معايير اختيار الطلاب بجامعة جازان

– عدد المقاعد الشاغرة للدراسة في كل كلية أو حسب ترتيب رغبات الطالب عند التقديم.

– ينبغي على كل طالب تم قبوله مبدئيا إتمام جميع إجراءات التسجيل المطلوبة واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية لحجز مقعد له في الكلية المطلوبة.

– يمكن للطلبة المتقدمين استعلام نتائج القبول من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة جازان.

إمكانية تعديل نتيجة القبول

يمكن لجميع الطلاب المتقدمين على جامعة جازان معرفة نتيجة القبول سواء الموافقة أو الرفض من خلال الدخول إلى حسابه في الجامعة والضغط على استظهار نتيجة القبول.

كما أتاحت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني إمكانية تعديل نتيجة القبول إلكترونيا من خلال النقر على أيقونة تعديل القبول لتعديل الرغبات واختيار تخصص مختلف أو كلية أخرى.

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شروط القبول في جامعة جازان 1444 ه‍

1- يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة معتمدة أو ما يعادلها سواء كان من المملكة أو من خارجها في المسار العلمي أو الأدبي.

2- أن لا تزيد فترة حصوله على شهادة الثانوية العامة عن خمسة سنوات.

3- يجب أن يكون الطالب حاصل على حسن سير وسلوك.

4- يجب أن يكون الطالب غير مرفود رفد تأديبي من أي جامعة أخرى.

5- أن يجتاز الطالب الإختبارات أو أي مقابلات شخصية يقوم بعملها مجلس الكلية.

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6- إذا كان الطالب يعمل في أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة فعلية إحضار موافقة من مرجعه بالدراسات.

7- القيام بتسديد رسوم القبول والرسوم الدراسية.

8- القيام بتسديد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي التي يتم تحديدها وأيضاً لكل التخصصات وتكون هذه الرسوم غير مستردة في حالة ترك الجماعة.

9- يجب أن يكون الطالب حاصل على أربعين درجة في إختبار OXford أو ما يعادلها من الإختبارات المعيارية الأخرى.

10- يجب أن يكون الطالب مستوفي جميع الشروط الأخرى التي يقوم بتحديدها مجلس الجامعة وهذه الشروط يتم الإعلان عنها في وقت التقديم.

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