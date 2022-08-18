فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات (رجال)
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات (رجال) على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم مواطن الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– ألا يكون متزوجاً من أجنبية.
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.
الرتبة والمؤهل المطلوب وشروط خاصة بالمؤهل:
1- وكيل رقيب
2- عريف
3- جندي أول
4- جندي
موعد التقديم:
ـ يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة يوم السبت الموافق 23 / 1 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 1 / 1444 هـ
طريقة التقديم:
عبر أبشر للتوظيف: اضغط هنا