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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات (رجال) على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم مواطن الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من أجنبية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

الرتبة والمؤهل المطلوب وشروط خاصة بالمؤهل:

1- وكيل رقيب

2- عريف

3- جندي أول

4- جندي

موعد التقديم:

ـ يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة يوم السبت الموافق 23 / 1 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 1 / 1444 هـ

طريقة التقديم:

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