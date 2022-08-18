يشبه الأنهار.. جريان وادي تعشر جنوب جازان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وادي تعشر جنوب جازان، في مشهد مهيب، يشبه جريان الأنهار.

وظهر خلال المقطع، جريان وادي تعشر، وخروج الأهالي للتنزه والاستمتاع بالأجواء الممتعة في المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.