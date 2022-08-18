الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
صاعقة رعدية.. تفحم 16 رجل إطفاء في كوبا
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دولي

صاعقة رعدية.. تفحم 16 رجل إطفاء في كوبا

صاعقة رعدية.. تفحم 16 رجل إطفاء في كوبا
٠٦:٥٤:٣٤ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قالت السلطات الكوبية إن 16 رجل إطفاء لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم إطفاء الحريق الذي نشب في مستودع للنفط في أوائل أغسطس الجاري.

ووفقا لجمعية الطب الشرعي في كوبا، فإن الحريق استمر نحو أسبوع ونشب في الأسبوع الأول من أغسطس، في مستودع للنفط في غرب البلاد، وأدى إلى تفحم 16 رجل إطفاء لذا لم تتمكن من التعرف على جثث 14 منهم.

وأوضح رئيس الجمعية الكوبية للطب الشرعي خورخي جونزاليس بيريز، في مؤتمر صحفي، أن رجال الإطفاء المفقودين لقوا مصرعهم في مكان الكارثة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول قوله: “بما أن البقايا التي تم العثور عليها تعرضت لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة، من غير الممكن إجراء عملية استخراج للحمض النووي منها”.
وأعلنت الرئاسة الكوبية حدادا وطنيا لمدة يومين، موضحة أن تشييع الضحايا سيجري غدا الجمعة.
والحريق الضخم ناجم عن صاعقة رعدية، واندلع 5 أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس، على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة الكوبية هافانا.

واشتعلت النيران في 4 من 8 مستودعات، تحتوي على 52 مليون لتر من النفط الخام، في أكبر مركز في البلاد لتخزين النفط.

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تفحم رجال إطفاء حريق صاعقة رعدية كوبا

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