استشار يوضح علامات بداية الجلطة القلبية

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أوضح د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، علامات تدل على بداية الجلطة القلبية.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لمن سأل: حمانا الله وإياكم.. تبدأ جلطة القلب بألم في الصدر بين الثديين على شكل ضغط شديد مستمر مع تعرق وغثيان”.

وأضاف “ينعتها بعض المرضى (بعير جالس على صدري) وبعضهم وصفها لي بقوله: (نار تشتب في صدري وترقى لرقبتي وكتوفي).

وكان الطبيب الروسي ياروسلاف أشيخمين، أخصائي أمراض القلب، قد حذر من خطورة بعض الأعراض حيث تنذر بمرض شديد الخطورة.

وقال أشيخمين، إن الصداع الشديد وارتفاع مستوى ضغط الدم قد يشيران إلى قرب حدوث نوبة قلبية أو جلطة دماغية.

وأضاف “قد يسبق الإصابة بالجلطة الدماغية صداع شديد. لذا يجب في هذه الحالة مراقبة مستوى ضغط الدم. فإذا كان أعلى من 140\90 ملم. عمود زئبق، فإنه يشير إلى حالة خطرة”.

وتابع : إن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية تصيب عادة المدخنين والأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم. وينصح بضرورة مراقبة مستوى الكوليسترول في الدم، لتجنب حدوث مشكلات في القلب بسبب انسداد الأوعية الدموية.

ولفت إلى أنه من الضروري الخضوع لفحوص طبية سنوية وتلقي العلاج اللازم، من أجل تخفيض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.