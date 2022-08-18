الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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فرص

الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٦:٠٦:٠٧ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير – التحول الرقمي:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهل التعليمي : الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
  • الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى :7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

مزايا تقدمها الهيئة:

– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين

– بدل تعليم الأطفال

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
  • الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 4+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

طريقة التقديم :

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف،  وذلك بدءًا من تاريخ 18 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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