الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير – التحول الرقمي:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي : الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى :7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
مزايا تقدمها الهيئة:
– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين
– بدل تعليم الأطفال
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 4+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
طريقة التقديم :
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).