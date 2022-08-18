الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: