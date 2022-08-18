أمطار وسيول على طريق رايغة نخلان غرب هروب (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في صيف مختلف على المملكة، حيث كانت على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول الجارية والأحوال الجوية التي لم تشهدها المملكة في هذا الوقت من العام منذ سنوات عديدة.

ووثق مواطنون في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار الغزيرة على إحدى الطرق المؤدية إلى مدينة “هروب”، وتحديدا في طريق رايغة نخلان غرب هروب بمنطقة جازان.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، “الشعيبة وثول وجدة ورابغ”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع وينبع النخل”.

3 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما”.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحًا، وتستمر –بمشيئة الله- حتى الساعة صباح اليوم.