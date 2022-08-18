شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول غرب الطائف

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية، على أحياء غرب الطائف، عصر اليوم الخميس.

ووثق المقطع، تعرض أحياء غرب الطائف لهطول أمطار غزير وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، وأنها تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.