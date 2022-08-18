الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع ضحايا حرائق الجزائر إلى 38 وإصابة العشرات
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دولي

ارتفاع ضحايا حرائق الجزائر إلى 38 وإصابة العشرات

ارتفاع ضحايا حرائق الجزائر إلى 38 وإصابة العشرات
٠٥:٣٨:٢٧ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق غابات الجزائر، اليوم الخميس، إلى 38 شخصا على الأقل بينما أصيب العشرات.
وحسب إعلام محلي، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلا في منطقة الطرف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس، وخمسة في سوق أهراس، وامرأتان في سطيف، وشخص واحد في قالمة في الشرق.

وفي وقت سابق، تقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة والمواساة لأسر ضحايا الحرائق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أكد وقوف الدولة، والتجند التام لمختلف المصالح، بتسخير كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق، والتكفل بالمتضررين.

الكلمات الدلالية:
الجزائر حرائق ضحايا الحرائق غابات

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