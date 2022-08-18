بعد محضر الفيدرالي.. الدولار يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

تواصل ـ فريق التحرير:

وصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، لأعلى مستوياته خلال 3 أسابيع، بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو.

وأشار محضر الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع معدلات الفائدة الأمريكية لفترة أطول بهدف خفض التضخم؛ فيما تسبب صعود الدولار في انخفاض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة إلى ما دون 1.2 دولار.

كما انخفض اليورو إلى 1.0146 دولار أميركي، وكذلك الين الياباني إلى 135.45 للدولار.

ودفع هذا مؤشر الدولار للوصول إلى مستوى 106.96، وهو الأعلى منذ أواخر شهر يوليو.

كما قلص كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين خسائرهم خلال التعاملات الصباحية وعوضت العملات الثلاث خسائرها ليجري تداولها دون تغيير يذكر خلال اليوم، تاركة مؤشر الدولار عند 106.65.