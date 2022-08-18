الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعد محضر الفيدرالي.. الدولار يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع
هل رأيت طائر الأفعى من قبل.. يلوي رقبته ويقلد الثعبان! (فيديو)
«الأرصاد»: 3 أسباب وراء ارتفاع الرطوبة على الرياض
“المرور”: 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر “أبشر”
شاهد.. جريان سيول المقلب شرق كوبري وادي الفرع جنوب المدينة
جامعة الطائف تعلن أسماء المقبولين في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية

اقتصادية

بعد محضر الفيدرالي.. الدولار يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

بعد محضر الفيدرالي.. الدولار يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع
٠٥:٣٦:٣١ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

وصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، لأعلى مستوياته خلال 3 أسابيع، بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو.

وأشار محضر الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع معدلات الفائدة الأمريكية لفترة أطول بهدف خفض التضخم؛ فيما تسبب صعود الدولار في انخفاض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة إلى ما دون 1.2 دولار.

كما انخفض اليورو إلى 1.0146 دولار أميركي، وكذلك الين الياباني إلى 135.45 للدولار.

ودفع هذا مؤشر الدولار للوصول إلى مستوى 106.96، وهو الأعلى منذ أواخر شهر يوليو.

كما قلص كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين خسائرهم خلال التعاملات الصباحية وعوضت العملات الثلاث خسائرها ليجري تداولها دون تغيير يذكر خلال اليوم، تاركة مؤشر الدولار عند 106.65.

الكلمات الدلالية:
الجنيه الاسترليني الين الياباني اليورو سعر الدولار محضر الفيدرالي

مواد ذات صلة

المزيد
تعرف عليها.. منح الترخيص لأعمال الحكومة الرقمية لـ 3 شركات تقنية

تعرف عليها.. منح الترخيص لأعمال الحكومة الرقمية لـ 3 شركات تقنية

منذ شهرين
رئيس غرفة مكة: عزوف الشباب عن الوظائف ظاهرة تحتاج الدراسة

رئيس غرفة مكة: عزوف الشباب عن الوظائف ظاهرة تحتاج الدراسة

منذ 8 سنوات
وزير المالية: أرقام الميزانية مُطَمْئِنَة ونتوقع انخفاض العجز إلى 10٪

وزير المالية: أرقام الميزانية مُطَمْئِنَة ونتوقع انخفاض العجز إلى 10٪

منذ 5 سنوات
تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم

تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم

منذ 3 أيام

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *