«الأرصاد»: 3 أسباب وراء ارتفاع الرطوبة على الرياض

تواصل – فريق التحرير :

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الرطوبة على العاصمة الرياض، خلال شهر أغسطس الجاري (2022م).

وقال المركز في منشور علر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من أبرز أسباب ارتفاع الرطوبة على مدينة الرياض، هي:

1- ارتفاع في نسب الرطوبة على بحر الخليج العربي.

2- تأثر المناطق الداخلية مثل منطقة الرياض بالرطوبة، نتيجة الرياح الشرقية.

3- ارتفاع في نسب الرطوبة على البحر الأحمر.

الجدير بالذكر أن نسبة الرطوبة على مدينة الرياض، اليوم الخميس، بلغت 25 درجة بينما بلغت على مكة المكرمة 90، والمدينة المنورة 45 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الخميس، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك، وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.