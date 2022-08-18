“المرور”: 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر “أبشر”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بشكل سهل وميسر.

وأوضح حساب “المرور” طريقة الوصول إلى الخدمة، من خلال 4 خطوات، وهي:

1- زيارة منصة أبشر، عبر الرابط ( هنا ).

2- استعراض المراكز المعتمدة.

3- التوجه إلى المركز.

4- تسليم المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا مهمًا، بأن الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الوقوف الصحيح يقلل كثيرًا من الزحام، بحيث تستوعب مركبات أكثر مما تستوعبه عند الوقوف الخاطئ.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة، تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث تضمن التعديل أهمية التزام مركبات النقل المسموح بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام المرور.