الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. جريان سيول المقلب شرق كوبري وادي الفرع جنوب المدينة
جامعة الطائف تعلن أسماء المقبولين في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية
المنافسة تحتدم.. “فيفو” تسعى لإزاحة “سامسونج” من عرش “أندرويد”
5 نصائح تؤهل أبناءك للعودة إلى المدرسة
روسيا عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا: غير مقبول
“تليجرام” تعلن عن حزمة من الميزات الجديدة

أحدث الأخبار

شاهد.. جريان سيول المقلب شرق كوبري وادي الفرع جنوب المدينة

شاهد.. جريان سيول المقلب شرق كوبري وادي الفرع جنوب المدينة
٠٤:٥٥:٤٧ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تجري الآن، السيول الناتجة عن كميات الأمطار التي تساقطت على المقلب شرق كوبري وادي الفرع جنوب المدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول المقلب شرق كوبري وادي الفرع، مع تدفق سيول مصادر العيص شمال غرب المدينة المنورة.

وشهدت محافظات الرايس وينبع وينبع النخل صباح اليوم حالة من الضباب، شملت تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، بدأت الساعة الـ 3 صباحًا واستمرت حتى الساعة 8 صباحًا.

فيما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة المهد، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية, موضحًا بأن حالة الرياح تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وكان المركز قد توقع تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، لافتًا إلى أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية واليتمة والعيص والعلا وخيبر،و تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم، منبهًا من تكون سحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

الآن.. شاهد عاصفة رعدية قوية على أحد المسارحة بجازان

بالفيديو.. السيول تقطع طريق فحاوي النظيم حرة الشرع شمال مكة

الكلمات الدلالية:
الأرصاد العيص المدينة المنورة جريان السيول سيل المقلب وادي الفرع

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تستدعي 3549 مركبة «شيفروليه» و«جمس» لخلل في نظام التوجيه

«التجارة» تستدعي 3549 مركبة «شيفروليه» و«جمس» لخلل في نظام التوجيه

منذ 5 سنوات
«العمل» تغلق وتنذر أكثر من ألفي منشأة «اتصالات» وتحيل 2354 مخالفة للجنة العقوبات

«العمل» تغلق وتنذر أكثر من ألفي منشأة «اتصالات» وتحيل 2354 مخالفة للجنة العقوبات

منذ 6 سنوات
دراسة أوروبية: لهذا السبب الخطير تنخفض أعداد الطيور

دراسة أوروبية: لهذا السبب الخطير تنخفض أعداد الطيور

منذ 5 أشهر
النفط يستقر بعد انخفاضه على مدى يومين بفعل تباطؤ النمو العالمي

النفط يستقر بعد انخفاضه على مدى يومين بفعل تباطؤ النمو العالمي

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *