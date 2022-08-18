شاهد.. جريان سيول المقلب شرق كوبري وادي الفرع جنوب المدينة

تواصل – فريق التحرير:

تجري الآن، السيول الناتجة عن كميات الأمطار التي تساقطت على المقلب شرق كوبري وادي الفرع جنوب المدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول المقلب شرق كوبري وادي الفرع، مع تدفق سيول مصادر العيص شمال غرب المدينة المنورة.

وشهدت محافظات الرايس وينبع وينبع النخل صباح اليوم حالة من الضباب، شملت تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، بدأت الساعة الـ 3 صباحًا واستمرت حتى الساعة 8 صباحًا.

فيما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة المهد، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية, موضحًا بأن حالة الرياح تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وكان المركز قد توقع تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، لافتًا إلى أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية واليتمة والعيص والعلا وخيبر،و تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم، منبهًا من تكون سحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

الآن.. شاهد عاصفة رعدية قوية على أحد المسارحة بجازان

بالفيديو.. السيول تقطع طريق فحاوي النظيم حرة الشرع شمال مكة