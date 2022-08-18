جامعة الطائف تعلن أسماء المقبولين في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية

تواصل- واس

أعلنت جامعة الطائف، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم الخميس، أسماء المقبولين في برامج “الدبلوم بالكليه التطبيقية” للعام الدراسي 1444هـ .

ودعت العمادة الطلبة المقبولين الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني لتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي، مشيرةً إلى أن آخر موعد للتثبيت 22 / 1 / 1444هـ .

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وعملت الجامعة على تقديم 10 برامج دبلوم نوعية للطلبة بهدف إعداد الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً لتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وسبق أن أعلن مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف عن نتائج قبول الطلاب والطالبات بالجامعة الذين تقدموا بطلبات للقبول في كلياتها.

وأوضحت عمادة جامعة الطائف أنه على الطلاب الذين ثبتوا قبولهم ويرغبون في التأكد من الرقم الجامعي الدخول على (بوابة القبول – تثبيت القبول – إفادة القبول).

وأشارت إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات الآن الاستعلام عن طلباتهم للقبول باتباع الخطوات التالية: