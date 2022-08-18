الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا: غير مقبول
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روسيا عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا: غير مقبول

روسيا عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا: غير مقبول
٠٤:٣٦:٣٣ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيا النووية، أمر غير مقبول ومن شأنه تعريض المنشأة للخطر.

وأوضحت أن محطة زابوروجيا النووية قد تتوقف عن العمل إن استمرت أوكرانيا في قصفها، مؤكدة أن الجانب الأوكراني يحاول تعطيل التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وأشارت إلى أن النظام الأوكراني يُعد استفزازًا جديدًا في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا؛ لتتهم روسيا بإحداث كارثة.

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وأوضحت أن قواتها نشرت 3 طائرات ميغ 31 مزودة بصواريخ فرط صوتية بمقاطعة كالينينغراد، ضمن إجراءات الردع الإستراتيجي.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للأراضي الأوكرانية، حيث قام بجولة تفقدية في شوارع أوكرانيا، للوقوف على آخر تطورات الحرب، ومعاينة آثار الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

فيما كشفت هيئة الأمم المتحدة، عن أعداد المواطنين الأوكرانيين، الذين فروا من بلادهم خوفًا علي أنفسهم وذويهم من القصف الروسي على البلاد، مؤكدة أن أكثر من 10 ملايين عبروا الحدود من أوكرانيا منذ بداية الحرب.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة الردع الاستراتيجي روسيا محطة زابوروجيا

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