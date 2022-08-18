الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
المنافسة تحتدم.. “فيفو” تسعى لإزاحة “سامسونج” من عرش “أندرويد”
5 نصائح تؤهل أبناءك للعودة إلى المدرسة
روسيا عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا: غير مقبول
“تليجرام” تعلن عن حزمة من الميزات الجديدة
تراجع 138 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12621 نقطة
بالفيديو.. السيول تقطع طريق فحاوي النظيم حرة الشرع شمال مكة

أحدث الأخبار

المنافسة تحتدم.. “فيفو” تسعى لإزاحة “سامسونج” من عرش “أندرويد”

المنافسة تحتدم.. “فيفو” تسعى لإزاحة “سامسونج” من عرش “أندرويد”
٠٤:٤٣:١٣ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تدخل عملاق التكنولوجيا الصينية “فيفو”، في منافسة محتدمة مع الكورية الجنوبية “سامسونج”، صاحبة أول هاتف محمول بنظام التشغيل “أندرويد”.

فيما سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون منافسًا قويًا لهواتف سامسونج المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 179 جم، أما شاشة الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بسرعة عالية مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالج Mediatek Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت، ونظام “أندرويد-12” قابل للتحديث.

وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، يصدر “فيفو” الجديد، بدقة (50+8+2) ميجابيكسل، وتشمل كاميرا لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميجابيكسل.

وكعادة “Vivo”، يأتي هاتفها الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 دولارًا.

الكلمات الدلالية:
Vivo شبكات "5G" شلاكة فيفو كاميرا Vivo نظام أندرويد هواتف سامسونج

مواد ذات صلة

المزيد
“عاصفة الحزم” تتواصل لليوم الرابع وتقصف أهدافاً جديدة في منطقة علب

“عاصفة الحزم” تتواصل لليوم الرابع وتقصف أهدافاً جديدة في منطقة علب

منذ 7 سنوات
بالفيديو.. مواطن يوثق مركبة لـ«ساهر» تقف عكس الطريق بالرياض

بالفيديو.. مواطن يوثق مركبة لـ«ساهر» تقف عكس الطريق بالرياض

منذ 6 سنوات
دراسة: الولادة القيصرية تهدد الأطفال بالربو

دراسة: الولادة القيصرية تهدد الأطفال بالربو

منذ 7 سنوات
حاملة طائرات فرنسية للمشاركة في الحرب ضد “داعش” بالعراق

حاملة طائرات فرنسية للمشاركة في الحرب ضد “داعش” بالعراق

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *