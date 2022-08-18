المنافسة تحتدم.. “فيفو” تسعى لإزاحة “سامسونج” من عرش “أندرويد”

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تدخل عملاق التكنولوجيا الصينية “فيفو”، في منافسة محتدمة مع الكورية الجنوبية “سامسونج”، صاحبة أول هاتف محمول بنظام التشغيل “أندرويد”.

فيما سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون منافسًا قويًا لهواتف سامسونج المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 179 جم، أما شاشة الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بسرعة عالية مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالج Mediatek Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت، ونظام “أندرويد-12” قابل للتحديث.

وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، يصدر “فيفو” الجديد، بدقة (50+8+2) ميجابيكسل، وتشمل كاميرا لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميجابيكسل.

وكعادة “Vivo”، يأتي هاتفها الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 دولارًا.