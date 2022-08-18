الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع 138 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12621 نقطة
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تراجع 138 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12621 نقطة

تراجع 138 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12621 نقطة
٠٤:٠٩:٥٢ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضًا 25.01 نقطة ليقفل عند مستوى 12621.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء “واس” لسوق الأسهم – 186 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات علم، والحكير، ونقي، وسلوشنز، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وملاذ للتأمين، وساب تكافل، وأسواق العثيم، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.08% و 8.22%.

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فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، والراجحي، وبترو رابغ، والحكير الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ونقي، ودار الأركان، ومعادن، وعلم الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 41.30 نقطة ليقفل عند مستوى 21574.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 68 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون سهم تقاسمتها 4492 صفقة.

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