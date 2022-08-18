الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
5 نصائح تؤهل أبناءك للعودة إلى المدرسة
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5 نصائح تؤهل أبناءك للعودة إلى المدرسة

5 نصائح تؤهل أبناءك للعودة إلى المدرسة
٠٤:٣٨:١٣ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

مع بداية الموسم الدراسي تنشغل الأسر بالتسوق لشراء الأدوات المدرسية، من ملابس وحقائب وأدوات مدرسية، لكنهم يغفلون عن أمر مهم جدا ألا وهو تأهيل الأبناء للعودة إلى الدراسة.

دخول المدارس يشكل ضغطًا نفسيًا على الأبناء، فهو أشبه بالانتقال إلى وظيفة جديدة ستعمل فيه مع فريق عمل جديد ومدير جديد وقوانين ومتطلبات عمل جديدة ومختلفة، كل هذا سيُحدث ارتباكًا في نفسية أبنائك الطلبة، بحسب موقع “دبليو آر إيه إل”.

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وشدد الموقع على ضرورة الاستعداد لهذا الأمر قبل بدء الدراسة باتباع بعض النصائح التالية:

ضبط مواعيد النوم قبل بدء الدراسة

يجب ضبط موعد نوم الأطفال، حتى يتسنى للجسم والذهن التعود على النوم المبكر والاستيقاظ المبكر، وحتى يتعود الجسم على ذلك أثناء الدراسة.

Sohati - مواعيد نوم الأطفال

 

تقوية العلاقات بالمعلمين والأصدقاء الجدد

حضور اجتماع مجلس الآباء باستمرار مع الأبناء، حتى يتسنى الاحتكاك بالمعلمين وزملاء الأبناء في المدرسة.

خصائص العلاقات الإنسانية - موضوع

مساعدة الأبناء على التعبير عما بداخلهم

يجب على الآباء أن يحاولوا مساعدة الأبناء على تجربة المشاعر المختلفة، ويساعدوهم على التعبير عما يدور بداخلهم وما يشعرون به.

تبديد مشاعر القلق والتوتر

على الآباء أن يجعلوا أبناءهم يشعروا بالطمأنينة عند ذهابهم إلى المدرسة، فمهما كانت مشاعر القلق والخوف التي يشعرون بها طوال اليوم الدراسي، إلا أنهم مع نهايته سيعودون إليهم من جديد.

التوتر عند الأطفال.. إليكِ الأعراض وكيفية التعامل معه | الكونسلتو

الاعتناء بالنفس

يجب أن يعتاد الأطفال على أن يعتنوا بأنفسهم حينما يغيب عنهم الآباء خلال تواجدهم بالمدرسة.

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الكلمات الدلالية:
الآباء التعليم العام الدراسي العام الدراسي 1444 تأهيل الابناء للعام الدراسي

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