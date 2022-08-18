بالفيديو.. السيول تقطع طريق فحاوي النظيم حرة الشرع شمال مكة

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قطعت، منذ قليل، السيول الجارفة طريق فحاوي النظيم حرة الشرع شمال مكة المكرمة، وذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة نجران، والباحة، وعسير، وجازان.

وأشار إلى استمرار جريان السيول الناتجة عن هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، كما لازالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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الآن.. شاهد عاصفة رعدية قوية على أحد المسارحة بجازان

في الوقت نفسه، تتعرض أحد المسارحة في جازان، لعاصفة رعدية قوية اجتاحت البيوت والطرقات وضربت بعنف أرجاء المنطقة، حيث وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضربت العاصفة القوية منطقة جازان وجنوب المملكة، وتحديدًا أحد المسارحة، حتى كادت أن تقتلع الأشجار من أماكنها.

في الوقت نفسه، نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على مناطق مختلفة من المملكة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، منبهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا بأن حالة الرياح بدأت من الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى مساء اليوم.