الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“تليجرام” تعلن عن حزمة من الميزات الجديدة
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“تليجرام” تعلن عن حزمة من الميزات الجديدة

“تليجرام” تعلن عن حزمة من الميزات الجديدة
٠٤:٢٣:٤٩ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “تليجرام” أن بإمكان المستفيدين من خدمات Telegram Premium استخدام ميزة جديدة للتحكم بالرسائل والإشعارات.

وعبر هذه الميزة، بات بإمكان المستخدم أن يحدد من يمكن أن يرسل له الرسائل الصوتية أو المصورة، واختيار هؤلاء الأشخاص من قائمة جهات الاتصال، كما يمكن من خلالها حظر هذه الرسائل كليًا والاحتفاظ بميزة تلقي وإرسال الرسائل النصية فقط.

وأوضحت الشركة أنه صار بإمكان مستخدمي Telegram Premium إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى رسائلهم ومحادثاتهم، وإرفاق تلك المحادثات بالصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو حسب “sawtbeirut”.

ويمكن لمستخدمي التطبيق الحصول على الاشتراكات المدفوعة لمدة 3 أو 6 أو 12 شهرًا، وعبر خيار Premium في إعدادات التطبيق.

وكانت المنصة العملاقة “تليجرام” لفتت إلى أن المستفيدين من خدمات التطبيق المدفوعة ستتاح لهم أيضًا إمكانية تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 جيجابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمات من إرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضًا.

كذلك، ستوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية “التحميل غير المحدود للبيانات”، فضلًا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.

الكلمات الدلالية:
Telegram Premium تطبيق المحادثاة تطبيق المراسلة تليجرام ميزة جديدة

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