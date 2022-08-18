عاجل.. تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

تواصل- فريق التحرير

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا باعمال محافظ البنك المركزي المصري، وفقًا للتلفزيون الرسمي المصري.

تعيين عبد الله جاء بعد يوم واحد من قبول السيسي لاستقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي، وشكره على جهوده خلال فترة تولّيه مسؤولياته، كما عيّنه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

القرار يأتي قبل اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، والذي يتوقّع المحللون أن يشهد رفعًا لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

من هو حسن عبد الله؟

– شغل حسن عبد الله منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي الدولي لمدة تقارب من 16 عامًا قبل خروجه من المنصب عام 2018..

– أسهم في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.

– حسن عبدالله من مواليد 1960، حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982. بدأ في العام نفسه عمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أول بنك متعدد الجنسيات بمصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة.

– في عام 1988 انتقل عبدالله إلى فرع البنك العربي الإفريقي بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود مجددًا للقاهرة.

– في عام 1994 تم ترقية عبد الله لمنصب مساعد المدير العام، ثم في عام 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

– في عام 2021 أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد بقيادة حسن عبدالله .