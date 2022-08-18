الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. “تعليم القصيم” يختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي
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بالصور.. “تعليم القصيم” يختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي

بالصور.. “تعليم القصيم” يختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي
٠٣:٣٤:٠٢ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أنها اختتمت، اليوم، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022م، بمقر المتوسطة 51 ببريدة، والذي تُقدّمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتكامل مع ‫وزارة التعليم.

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وأوضحت أن البرنامج يستفيد منه أكثر من 80 طالبة موهوبة من جميع المراحل الدراسية على مدى ثلاثة أسابيع، تضمّنت مسارات علمية ومهارية متخصصة، وممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة، وتطبيق عملي لكل مسار من المسارات، وورش عمل، ما أثمر عن تصاميم ومشاريع علمية متميزة للطالبات.

وأضافت أنه تم صقل وتنمية مهارات الطالبات بحزمة من الحقائب المهارية والتي تمثلت في:

1 – الأمن الرقمي.

2 – المرونة.

3 – القيم الإيجابية.

4 –  الرؤية المستقبلية.

5 – السمات الشخصية.

6 – الزيارات العلمية التثقيفية.

7 – الأنشطة الترفيهية والاجتماعية.

من ناحيته، أشاد مدير التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح بنجاح تفعيل البرنامج وأثره في صقل مواهب الطالبات وإبراز مهاراتهن، مثمنًا دعم واهتمام أولياء أمور الطالبات وأسرهن.

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الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للتعليم الفريح برنامج موهبة بريدة منطقة القصيم

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