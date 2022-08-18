الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ضبط 2 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جدة
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ضبط 2 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جدة

ضبط 2 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جدة
٠٣:٣٠:٥٦ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نجحت أمانة محافظة جدة، في ضبط أكثر من 2 طن من المنتجات الغذائية المجمدة منتهية الصلاحية في أحد محلات بيع الحلويات بحي العزيزية.

جاء ذلك ضمن جهود الرقابة البلدية لرفع مستوى الامتثال في المنشآت التجارية والغذائية، ولضمان سلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، إن فريق “إجادة” للرقابة والتفتيش على المحلات التجارية، تمكن من رصد مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى محلات الحلويات بنطاق بلدية العزيزية الفرعية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة وإتلاف المواد الفاسدة.

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وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص من الإمفيتامين مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات في ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,250,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، وضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.

الكلمات الدلالية:
جدة حي العزيزية فريق إجادة مواد غذائية

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