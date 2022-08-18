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في نجران.. القبض على مواطن أطلق النار في الهواء ووثق ذلك ونشره
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في نجران.. القبض على مواطن أطلق النار في الهواء ووثق ذلك ونشره

في نجران.. القبض على مواطن أطلق النار في الهواء ووثق ذلك ونشره
٠٣:٠٧:٢١ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة نجران، أنها تمكنت من القبض على مواطن يتباهى بإطلاق النار من أسلحة نارية.

وأوضحت أن المقبوض عليه تباهى بإطلاق النار ووثق ذلك ونشره على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه تم ضبط سلاحين ناريين بحوزته، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة نجران، أنها قبضت على مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته، معرضًا حياة الآخرين للخطر، والآخر لتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد “الأمن العام” في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء، مطالبين بالقبض عليه لتعريض سلامته وسلامة الآخرين للخطر.

 

الكلمات الدلالية:
إطلاق النار شرطة نجران مواقع التواصل نجران

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