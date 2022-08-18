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بشوارع أوكرانيا.. أمين عام “الأمم المتحدة” يتفقد آخر تطورات الحرب
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بشوارع أوكرانيا.. أمين عام “الأمم المتحدة” يتفقد آخر تطورات الحرب

بشوارع أوكرانيا.. أمين عام “الأمم المتحدة” يتفقد آخر تطورات الحرب
٠٢:٥٩:٣٢ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وصل اليوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للأراضي الأوكرانية، حيث قام بجولة تفقدية في شوارع أوكرانيا، للوقوف على آخر تطورات الحرب.

وأجرى جوتيريش جولة تفقدية في مدينة لفيف لمعاينة آثار الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا، حسب “العربية”.

في الوقت نفسه، كشفت هيئة الأمم المتحدة، عن أعداد المواطنين الأوكرانيين، الذين فروا من بلادهم خوفًا علي أنفسهم وذويهم من القصف الروسي علي البلاد، مؤكدة أن أكثر من 10 ملايين عبروا الحدود من أوكرانيا منذ بداية الحرب.

فيما أكد عمدة العاصمة كييف، أن السلطات في مدينة ماريوبول أبلغتهم أن أعداد القتلى في المدينة بلغ حوالي 5 آلاف قتيل، وأنهم في احتياج لمزيد من الأسلحة الدفاعية، وأن أطماع روسيا لم تتوقف عند أوكرانيا.

وأعرب الصليب الأحمر، عن استعداده لقيادة عملية الممر الآمن لإجلاء المدنيين في مدينة ماريوبول بأوكرانيا، لافتًا إلى أنه لأسباب لوجستية وأمنية، سنكون مستعدين لقيادة عملية الممر الآمن بشرط موافقة جميع الأطراف على الشروط الدقيقة، بما في ذلك المسار ووقت البدء والمدة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن النظام الأوكراني يُعد استفزازًا جديدًا في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا؛ لتتهم روسيا بإحداث كارثة.

وأشارت إلى أن نظام كييف، يستعد للقيام باستفزاز مدوي اليوم في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا، حيث سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في المحطة.

 

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة روسيا كييف لفيف ماريوبول محطة زابوروجيا

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