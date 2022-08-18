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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 37 قتيلًا و161 مصابًا
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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 37 قتيلًا و161 مصابًا

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 37 قتيلًا و161 مصابًا
٠٢:٢٨:٠٣ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، أن حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر ارتفعت إلى 37، أغلبهم في ولاية الطارف شرقي البلاد.

وأوضح وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، أن الحرائق أتلفت إلى الآن آلاف الهكتارات في الغابات، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح التي شهدتها عدد من ولايات شرق البلاد، هو السبب الرئيس في اندلاع الحرائق .

وحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 37 حالة وفاة، منهم 30 وفاة في ولاية الطارف إلى جانب 161 إصابة.

وأشار إلى أن الجزائر تعرضت منذ مطلع الشهر الجاري، إلى 106 حرائق أدت إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي، مؤكدًا أن بعضها مفتعل.

وأضاف أن السلطات الجزائرية تتعامل مع حرائق ضخمة اتسعت رقعة انتشارها، خصوصًا في المناطق الشرقية، جراء موجة الحر التي تجتاح البلاد.

وفي بيان رسمي، قدم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلات الضحايا ممن سقطوا إثر الحرائق التى تشهدها بعض ولايات شرقي البلاد، وخاصة فى ولايتي الطارف وسطيف، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الرئيس الجزائرى، على وقوف الدولة وتجنيد جميع أجهزتها وإمكانياتها البشرية والمادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.

وقال رئيس الوزراء الجزائري: إن قوة الرياح تُصعّب مهمة إخماد الحرائق، مؤكدًا أنه سيتم تعويض المتضررين من الخسائر جراء الحرائق.

فيما سجلت الحماية المدنية 26 حريقًا في 9 ولايات، إلى جانب 10 حرائق في ولاية الطارف، و4 حرائق في سوق أهراس، و 4 حرائق سطيف، وحريقين في كل من سكيكدة وقالمة، كما تم تسجيل حريق واحد في كل من تيبازة، تيزي وزو، جيجل، بجاية.

الكلمات الدلالية:
الجزائر الحرائق تبون حرائق الغابات ولاية الطارف

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