أمير جازان بالنيابة يعفي مسؤولين ويحيل المتسببين في تحويل مجاري الأودية للنيابة العامة

تواصل- فريق التحرير

أصدر أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، قرارات بإعفاء رئيس وأعضاء لجنتي مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، والأودية والعقوم، في محافظتي أحد المسارحة والدرب.

وأوضحت إمارة منطقة جازان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن قرارات أمير جازان بالنيابة، تضمنت إحالة المتسببين في تحويل مجاري الأودية إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

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كانت مياه السيول قد داهمت عددًا من القرى في محافظتي أحد المسارحة جنوب جازان والدرب شمال جازان، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مخلفةً أضرارًا في المنازل والطرقات والممتلكات العامة والخاصة دون إلحاق الأضرار بالأرواح.

وباشرت فرق الدفاع المدني والبلدية والجهات المعنية بمواجهة السيول في محافظة الدرب شمال منطقة جازان أعمالها في تصريف مياه السيول التي تعرضت لها قرى وادي ريم ووادي بيض ووادي سمرة.

وفي محافظة أحد المسارحة تحول جريان وادي مسلة إلى قرية جاضع الخمس وقرية الجعدية وقرية الزبيدية، مما تسبب في أضرار للمنازل والطرقات والممتلكات العامة والخاصة وقطع الكهرباء عن القرى المتضررة، وحجز بعض الأهالي من الدخول إلى منازلهم.