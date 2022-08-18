ما الإجراء المتبع حال انتهاء صلاحية المستند المرفق؟.. حساب المواطن يوضح

تواصل – فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه حال انتهاء المستند بعقد الإيجار يلزمك حذفه من خلال التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات).

وأشار حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج عبر تويتر، أنه حال انتهاء المستند يلزمك حذفه من خلال التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) ويلزمك اختيار نوع المرفق (عقد إيجار موحد) ولا يلزمك إرفاقه.

وأكد أنه في حالة وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد”، ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

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وسبق أن كشف برنامج حساب المواطن، عن أسباب ظهور حالة الطلب “مكتمل مع رفض المرفقات” لعدد من المستفيدين.

ونصح حساب “خدمة المستفيدين” عبر “تويتر”، المواطنين باتباع 4 خطوات لتوضيح وحل مشكلة ظهور الرسالة التي تفيد بأن الطلب مكتمل مع مرفقات مرفوضة:

1- الدخول للبوابة.

2- حذف المرفقات المرفوضة.

3- تصحيح المرفقات.

4-إعادة إرفاقها مرة أخرى.