الباحة.. معالم تاريخية وأهمية تجارية كبرى

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هي عاصمة منطقة الباحة ومقر الإمارة، ومن أهم مدن المملكة سياحيًا وزراعيًا، وإليها تنسب المنطقة ويتركز الثقل الإداري والتجاري، كما توجد بها معالم تاريخية زاخرة، ودوائر حكومية ومراكز تجارية كبرى، إضافة إلى أن بها أسواقًا شعبية، أهمها: سوق الخميس.

تقع الباحة على ارتفاع شاهق في منطقة الحجاز، موطن الأبراج العالية والغابات الخضراء الكثيفة والوديان الملتوية، فهي ترتفع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بطقسها المعتدل، وتعد بقعة مثالية للمشي أو النزهات أو التخييم. وشكلتا قبيلتا غامد وزهران القديمتان في هذه المنطقة هوية ثقافية فريدة من نوعها، حيث شيدتا 1001 قصبة من الحجارة للمراقبة تتميز بها هذه المنطقة فحسب، فضلًا عن بناء سوق صاخب. وترى على المنعطفات الجبلية المتعرجة، وعبر بساتين المشمش والرمان، الغابات التي يفوق عددها الـ40 حول المدينة، والطريق إلى قرية ذي عين الرخامية الشهيرة، الذي يمر عبر وديان ساحرة مرورًا بأطلال أبراج قديمة، يكاد يضاهي الموقع ذاته في روعته.

ومن أهم قرى الباحة، قرية بني سار، شمالاً، حيث يقع قصر بن ركوش، الذي يعد أقدم معلم تاريخي وسياحي في المنطقة حيث تم بناؤه عام 1249 هـ. يضم القصر خمسة منازل ضخمة وقاعة مجلس للقبيلة ومسجداً وبئر مياه وثلاث ساحات، بالإضافة إلى إسطبلٍ للخيول ومدرسة تابعة له.

وأيضًا، قرية ذي عين، وهي قرية محفورة على قمة جبل، تعرف بمنازلها الحجرية المتعددة الطوابق؛ لذلك لقبت باسم “ماربل ڤيليج/ القرية الرخامية“ وهي تعتبر موقعًا تراثيًا فريدًا من نوعه. تقع القرية في منطقة خلابة محاطة بالنخيل وأشجار الموز والريحان والليمون. كما أنها موطن للعديد من العجائب المعمارية والمناظر الساحرة.

كما توجد قريتا الخلَف والخلِيف التاريخيتين المتجاورتين على بعد حوالي أربعة كيلومترات شمال محافظة قلوة في الباحة. وتتميز القريتان بالنقوش الإسلامية الأثرية القديمة من الآيات القرآنية والأدعية على أحجار البازلت؛ لذلك تم ترميمها للحفاظ على تراثهما وجمال عمارتهما التقليدية الذي يمثل منطقة عسير.

وكذلك قرية القهاد، وهي إحدى معالم الباحة الأثرية التي يعود تاريخها لألف عام. تتميز القرية بأزقتها وقلاعها الحجرية العريقة التي تعكس تاريخ المنطقة، إلى جانب حقول الذرة التي تعد أهم محاصيلها الزراعية. تم ترميم بعض مباني القرية وتحويلها لمتاحف تستعرض مقتنيات ملاكها الأصليين. وتقع القرية على الطريق إلى مدينة الطائف.