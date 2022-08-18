“أرامكو” تُعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – عالم البيانات – خبير تنبؤ السلاسل الزمنية.

2 – مهندس رقمي.

3 – محلل نظم أعمال .

4 – مهندس ميكانيكي – الأنابيب.

5 – كبير المخططين.

6 – مهندس ميكانيكي معدات ثابتة.

7 – فحص ضابط الكابتن.

8 – مهندس ميكانيكي معدات الدورية.

9 – مهندس معدات دوارة.

10 – مدير مشاريع أول.

11 – مهندس سلامة.

12 – مستشار فني بحري.

13 – أخصائي مهندس بيانات.

14 – كبير المستشارين القانونيين.

15 – مهندس صيانة.

16 – مستشار أول.

17 – مهندس تخطيط المرافق النفطية.

18 – محامي.

19 – مهندس صيانة.

20 – مهندس تخطيط مرافق البنية التحتية.

21 – مصمم صناعي.

23 – مهندس فحص ضابط.

24 – أخصائي مكافحة التلوث.

25 – وغيرها.

* التقديم:

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