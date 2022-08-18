“أرامكو” تُعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات
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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – عالم البيانات – خبير تنبؤ السلاسل الزمنية.
2 – مهندس رقمي.
3 – محلل نظم أعمال .
4 – مهندس ميكانيكي – الأنابيب.
5 – كبير المخططين.
6 – مهندس ميكانيكي معدات ثابتة.
7 – فحص ضابط الكابتن.
8 – مهندس ميكانيكي معدات الدورية.
9 – مهندس معدات دوارة.
10 – مدير مشاريع أول.
11 – مهندس سلامة.
12 – مستشار فني بحري.
13 – أخصائي مهندس بيانات.
14 – كبير المستشارين القانونيين.
15 – مهندس صيانة.
16 – مستشار أول.
17 – مهندس تخطيط المرافق النفطية.
18 – محامي.
19 – مهندس صيانة.
20 – مهندس تخطيط مرافق البنية التحتية.
21 – مصمم صناعي.
23 – مهندس فحص ضابط.
24 – أخصائي مكافحة التلوث.
25 – وغيرها.
* التقديم:
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