الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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عاجل.. النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي امتهن الاحتيال المالي بسرقة 6 ملايين ريال
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عاجل.. النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي امتهن الاحتيال المالي بسرقة 6 ملايين ريال

عاجل.. النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي امتهن الاحتيال المالي بسرقة 6 ملايين ريال
٠١:٠١:٠٨ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة، أنه تم إيقاف تشكيل إجرامي امتهنوا الاحتيال المالي بسرقة أكثر من ستة ملايين ريال، وذلك عن طريق عرض مركبات وهمية للبيع  في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة.

وأوضحت في خبر عاجل، أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة المختصة، والتنويه إلى ضرورة إتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

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الكلمات الدلالية:
المواقع الإلكترونية النيابة العامة سرقة نصب واحتيال

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