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خبير يكشف.. العواصف الشمسية تزيد خطر التغير المناخي على كوكب الأرض
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خبير يكشف.. العواصف الشمسية تزيد خطر التغير المناخي على كوكب الأرض

خبير يكشف.. العواصف الشمسية تزيد خطر التغير المناخي على كوكب الأرض
٠١:٣٩:٠٦ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

العواصف الشمسية هي ظاهرة فيزيائية طبيعية تحدث بشكل متكرر، لكنها تزداد شراسة وتأثيرًا سلبيًا على وقع تصاعد ظاهرة التغير المناخي العالمي.

وترتبط حدة الآثار الناجمة عن العواصف الشمسية ارتباطًا وثيقًا وطرديًا بظاهرة التغير المناخي، ذلك أن ارتفاع تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي يعمل كجدار حابس للطاقة المتولدة من التصادم الأيوني بين الموجة الجيومغناطيسية الشمسية عبر تلك العواصف مع الغلاف الجوي للأرض، وفق خبير المناخ، أيمن قدوري.

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قذيفة من البلازما

وترتد معظم الطاقة الحرارية المتولدة من نشاط العاصفة الشمسية لتؤثر على سطح كوكبنا مسببة ارتفاعًا مهولاً في درجات الحرارة، كما وأن للعواصف الشمسية تأثير مباشر على عملية تكون السحب مما يؤدي لزيادة قدرة سطح الأرض على عكس الأشعة الشمسية الساقطة عليه، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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وأضاف قدوري: “تتولد تلك العواصف، نتيجة تقاطع المجالات المغناطيسية التي تنتج من حركة البلازما داخل جسم الشمس وهي مكون رئيس للطقس الفضائي”.

وتابع: “أقرب ما يمكن وصف هذه الطاقة بقذيفة بلازما تزداد سرعتها لتصل إلى 1.3 مليون كيلومتر في الساعة، تتخذ شكل الأفعى وتتجه نحو الكواكب المواجهة للجزء الجنوبي الغربي للشمس، موقع البقع الشمسية الأكثر نشاطًا، لتصل للغلاف الجوي الأرضي خلال فترة ما بين 24-48 ساعة تقريبًا”.

5 مستويات للعواصف الشمسية

وشرح خبير المناخ أنه عندما تصل العاصفة الشمسية الجيومغناطيسية إلى الغلاف المغناطيسي الأرضي، يبدأ بصد هذه القذيفة ثم تندمج العاصفة مع الغلاف المغناطيسي الأرضي الذي يمتد فوق سطح الأرض من ارتفاع 60 كيلومترًا ليصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر (الايونوسفير).

وتصنف العواصف الشمسية لخمس مستويات من خلال تسجيل اتساع قطرها وسرعة انطلاقها من G-1 الأضعف إلى G-5 الأشد والأخطر على الحياة البشرية، كما بين الخبير المناخي.

لتبدأ مرحلة التأثيرات السلبية والتي من الممكن أن تصل لدرجة تهديد الحضارة البشرية وتدمير تكنولوجي عالي المستوى ممكن أن يعيد البشرية لعصور ما قبل الكهرباء”.

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أخطار العواصف الشمسية

وعندما يصل تأثير العاصفة الشمسية لسطح الأرض “تبدأ الموجات الراديوية بالانقطاع بسبب التخلخل المغناطيسي في مجال الأرض الجوي، فضلاً عن انقطاع الإنترنت وتعطل أنظمة الملاحة، فلا بوصلة تعمل ولا طير مهاجر سيتمكن من الوصول لوجهته، خصوصًا تلك الطيور التي تتخذ من المجال المغناطيسي الأرضي سبيلاً لبلوغ مقاصدها في مواسم الهجرة”.

وتابع: “بعدها ستتأثر خطوط الشبكات الكهربائية بارتفاع الأحمال، وقد يصل الأمر لتدمير المنظومة الكهربائية، ما سيقود لقطع الإمدادات المائية عن المدن كون معظم محركات ضخ المياه تعمل على الكهرباء”.

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