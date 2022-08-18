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روسيا تكشف مفاجأة: أي حادث نووي في “زابوريجيا” سيُعرض هذه الدول للخطر
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روسيا تكشف مفاجأة: أي حادث نووي في “زابوريجيا” سيُعرض هذه الدول للخطر

روسيا تكشف مفاجأة: أي حادث نووي في “زابوريجيا” سيُعرض هذه الدول للخطر
١٢:٤٢:٠١ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن محطة زابوروجيا النووية قد تتوقف عن العمل، إن استمرت أوكرانيا في قصفها.

وأوضحت الوزارة، أن أي حادث نووي في زابوريجيا سيعرض ألمانيا وسلوفاكيا وبولندا لإشعاعات نووية، لافتة إلى أن كييف تخطط لتنفيذ استفزاز في محطة زابوروجيا النووية غدا خلال زيارة غوتيريش لأوكرانيا.

وأكدت أن نظام الدعم الاحتياطي في محطة زابوروجيا النووية تضرر نتيجة القصف، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني يحاول تعطيل التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وأضافت أنها دمرت 10 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون، وقصفت مواقع للقوات الأوكرانية في مناطق مازانوفكا ودونيتسكفي وخاركيف.

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من ناحيته، طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، القوات الروسية بالانسحاب الفوري من محطة زابوريجيا النووية.

وأكد وزير الداخلية الأوكراني، أنه على الجميع الاستعداد لجميع السيناريوهات في محطة زابوروجيا النووية.

وأوضح أمين عام حلف الناتو، أنه يجب على وجه السرعة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش محطة زابوروجيا.

فيما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن وزير الخارجية بلينكن جدد الدعوة لإنهاء العمليات العسكرية بالمنشآت النووية وعودة السيطرة عليها لأوكرانيا، وأنه أدان في اتصال مع نظيره الأوكراني الإجراءات الروسية في محطة زابوروجيا النووية.

 

الكلمات الدلالية:
أمريكا ‏الأمم المتحدة حلف الناتو روسيا محظة زابورجيا

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