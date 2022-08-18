لهذا السبب.. “الشرقية” تُغلق 7 منشآت تجارية بالنعيرية

تواصل – واس:

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس 7 مقاهي ومحال تقديم للشيشة والمعسل، ومحال تجارية بمحافظة النعيرية؛ لعدم تطبيقها والتزامها بالضوابط والاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن جولات الأمانة التفتيشية بالمحافظة.

وتمثلت مخالفات المنشآت التي جرى إغلاقها في ممارسة نشاط مخالف للنشاط الموضح بالعقود الاستثمارية ونشاط غير مطابق للرخصة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات والحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الأنظمة والاشتراطات، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.

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وفي سياق متصل، شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة التزام أصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ بسداد الرسوم المرتبطة بالمبيعات والفوترة بصورة شهرية من خلال منصة “بلدي”، وقيام الأمانات والبلديات بالمراجعة وتدقيق الإيرادات والرسوم والبيانات المسجلة بشكل مستمر ودوري.

وأوضحت الوزارة أن على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ الالتزام بإبراز رخصة مزاولة النشاط، والإفصاح عن جميع الإيرادات، وإيضاح نسبة رسوم مبيعات التبغ في بندٍ مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها.

لافتة الانتباه إلى ضرورة عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح لجميع العملاء، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية وقيام الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات بزيارة المنشآت.

مهيبة بأصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ الالتزام بالإجراءات والمتطلبات الضرورية حتى لا يكونوا عرضة للوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.

وتتيح منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية المسموح لها بتقديم منتجات التبغ – داخل المدن وخارجها – الإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية وسداد الرسوم المستحقة في موعدها؛ من خلال منظومة تطبيق الرسوم، وإصدار شهادة التسجيل، والإفصاح الشهري، وتصريح تقديم منتجات التبغ في الفعاليات المصرحة، والاستفادة من جميع الخدمات إلكترونيًا، كما أتاحت الوزارة الاطلاع على لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها عبر موقعها الإلكتروني (هنا ). https://momrah.gov.sa/ar/node/13075.