النفط يخرج من كبوته.. و”برنت” يتجاوز الـ 94 دولارًا

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صعد النفط من أدنى مستوياته، في ستة أشهر، بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن صادرات خام قياسية للأسبوع الماضي، ومع ذلك، فإن المكاسب في أسعار كانت محدودة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط، وهو المؤشر الرئيسي للخام الأمريكي، بنسبة 1.2٪، عند 89.11 دولارًا للبرميل. وسجل في وقت سابق أعلى مستوى للجلسة عند 89.12 دولار مرتفعا من قاع يوم الثلاثاء عند 85.73 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 26 يناير.

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي المتداول في لندن للخام، بنسبة 1.3% إلى 94.85 دولار. وكان أعلى مستوى له خلال جلسته 95.95 دولارًا. ونزل يوم الثلاثاء 91.72 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 16 فبراير.

وارتفع النفط، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكي تراجعت بنحو سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع قياسي للصادرات وإصدار أقل من المعتاد من احتياطي النفط الطارئ في البلاد.